Россия отменяет чартерные рейсы в Китай с 14 февраля

5 февраля, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Чартерное авиасообщение между Россией и Китаем будет закрыто с 14 февраля, сообщается в телеграмме руководителя Росавиации Александра Нерадько российским авиакомпаниям.

С 1 февраля Росавиация запретила некоторые регулярные рейсы в Китай из-за вспышки коронавируса. Минтранс России разрешил авиакомпаниям выполнять чартерные рейсы из России в Китай, чтобы вывезти российских граждан с территории КНР. Однако скоро и эти рейсы будут отменены.

"В соответствии с протоколом заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России от 3 февраля 2020 года информирую, что с 14 февраля 2020 года с 00.00 по московскому времени вводится временный запрет на осуществление российскими авиакомпаниями чартерных пассажирских воздушных перевозок с территории России на территорию Китая и в обратном направлении", - уточняется в телеграмме.

В ней также указывается, что авиакомпании должны проинформировать о запрете своих пассажиров - граждан обеих стран.-0-