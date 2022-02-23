23 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Россия пообещала выверенный и чувствительный для США ответ на санкции. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, сообщает БЕЛТА,

"Объявленный Администрацией США пакет санкционных мер (уже 101-й по счету), затрагивающих финансовый сектор с расширением списка лиц, против которых вводятся персональные ограничения, идет в русле непрекращающихся попыток Вашингтона изменить курс России, - говорится в документе. - Несмотря на очевидную тщетность усилий, предпринимавшихся на протяжении многих лет с целью помешать развитию нашей экономики, США вновь рефлекторно хватаются за ограничительные инструменты, которые неэффективны и контрпродуктивны с точки зрения американских же интересов".

Россия доказала, что при всех санкционных издержках способна минимизировать наносимый ущерб, а санкционный прессинг не способен повлиять на ее решимость твердо отстаивать свои интересы, отмечается в заявлении. "Констатируем, что в арсенале американской внешней политики, находящейся в плену стереотипов однополярного мира с ложной убежденностью в том, что США по-прежнему вправе и могут навязывать всем собственные правила миропорядка, не осталось иных средств, кроме шантажа, запугивания и угроз", - подчеркнули в МИД РФ.

"Сомнений быть не должно - на санкции будет дан сильный ответ, не обязательно симметричный, но выверенный и чувствительный для американской стороны", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.-0-