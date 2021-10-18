Россия приостанавливает деятельность постпредства РФ при НАТО и военной миссии связи НАТО в Москве

18 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Россия приостановила деятельность своего постоянного представительства при НАТО, а также военной миссии связи НАТО в Москве. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, сообщает БЕЛТА.

"В связи с отсутствием в результате целенаправленных шагов со стороны НАТО надлежащих условий для осуществления дипломатической деятельности приостанавливается работа постоянного представительства России при НАТО, в том числе главного военного представителя, - говорится в заявлении. - Для поддержания экстренных контактов со штаб-квартирой альянса будет уполномочен Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Королевстве Бельгия. На усмотрение альянса один из послов стран - членов НАТО в Москве может выполнять аналогичные функции".

Помимо этого приостанавливается деятельность военной миссии связи НАТО в Москве. Аккредитация ее сотрудников отзывается 1 ноября 2021 года. Также прекращается деятельность информационного бюро НАТО в Москве, учрежденного при посольстве Королевства Бельгия.

В заявлении подчеркивается, что данные меры российская сторона предпринимает в ответ на недружественные действия Североатлантического альянса. В частности, 6 октября секретариат НАТО официально уведомил о решении генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга отозвать с 1 ноября аккредитацию у 8 сотрудников постоянного представительства РФ, а также сократить с того же числа общую численность состава дипмиссии до 10 человек. "Никакого объяснения причин представлено не было", - отмечается в документе.

"Численность нашего диппредставительства в Брюсселе уже дважды сокращалась в одностороннем порядке натовцами в 2015 и 2018 годах - после решения альянса от 1 апреля 2014 года приостановить все практическое гражданское и военное сотрудничество между Россией и НАТО, - напомнили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Были также максимально ограничены допуск наших дипломатов в штаб-квартиру альянса и связи с его международным секретариатом. Заморожены контакты по военной линии".

"Перечисленные действия натовцев подтверждают, что в равноправном диалоге и совместной работе по деэскалации военно-политической напряженности они не заинтересованы. Линия альянса в отношении нашей страны становится все более агрессивной. "Российская угроза" раздувается в том числе с целью укрепить внутреннее единство альянса, создать видимость его "востребованности" в современных геополитических условиях", - подчеркивается в заявлении МИД России.-0-