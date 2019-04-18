18 апреля, Горки /БЕЛТА - ТАСС/. Россия устанавливает запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании кабинета министров.

"Устанавливается запрет на экспорт в Украину российской нефти и нефтепродуктов", - сказал Дмитрий Медведев.

Премьер-министр РФ также сообщил, что некоторые российские товары можно будет вывозить в Украину только после специального разрешения. "Определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить в Украину только на основании отдельных разрешений. В эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь и нефть, и нефтепродукты", - уточнил Дмитрий Медведев.

Кроме того, по словам Дмитрия Медведева, Россия расширяет запрет на ввоз некоторых украинских товаров. "Мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры", - заявил председатель правительства. "Я подписал постановление правительства на эту тему. Мы расширяем запрет на ввоз в Россию отдельных видов товаров, эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти $250 млн", - отметил премьер-министр.-0-