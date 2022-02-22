Россия установила дипотношения с ДНР и ЛНР

22 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Россия установила дипломатические отношения с Донецкой и Луганской народными республиками, сообщает БЕЛТА.

"В соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина №71 от 21 февраля сегодня, 22 февраля, путем обмена нотами между МИД России и МИД Донецкой Народной Республики, а также МИД России и МИД Луганской Народной Республики была оформлена договоренность об установлении с этой даты дипломатических отношений между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой, а также Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой на уровне посольств", - говорится в сообщении для СМИ, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Российская сторона нацелена на всестороннее развитие сотрудничества с ДНР и ЛНР, в том числе по линии внешнеполитических ведомств в интересах граждан наших стран, укрепления мира, региональной стабильности и безопасности, подчеркнули в МИД России.-0-