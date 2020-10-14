14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия увеличивает частоту рейсов в Беларусь, Швейцарию, ОАЭ и на Мальдивы, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Россия также возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией.

"Оперативный штаб продолжает мониторинг ситуации и работу над расширением списка стран, с которыми может быть возобновлено авиационное сообщение. Штаб напоминает о необходимости максимально бережно относиться к своему здоровью, сократить посещение общественных мест, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и антисептики, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью", - отмечается в сообщении.-0-

Число рейсов между Россией и Беларусью увеличится до трех в неделю на взаимной основе Авиасообщение между Россией и Беларусью было возобновлено 21 сентября: было дано разрешение на выполнение одного рейса на взаимной основе. С конца сентября национальные перевозчики "Белавиа" и "Аэрофлот" выполняли по одному рейсу туда и обратно между столицами двух стран.