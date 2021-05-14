Россия внесла США и Чехию в перечень недружественных стран

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство России утвердило перечень недружественных иностранных государств, в него вошли только США и Чехия. Соответствующее распоряжение правительства Российской Федерации опубликовано сегодня на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает БЕЛТА.

В распоряжении говорится об утверждении перечня иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц.

В перечне две страны - США и Чехия, в отношении которых, как сообщает ТАСС, будут применяться определенные меры. Согласно документу, Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию не более 19 работников из числа жителей России, а США - ни одного.-0-