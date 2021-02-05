Россия выслала трех европейских дипломатов за участие в акциях

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия выслала трех дипломатов - ФРГ, Польши и Швеции - за участие в несанкционированных акциях, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в ЕС.

Несогласованные митинги прошли в разных городах России 23 и 31 января, несмотря на многочисленные предупреждения властей. Люди также вышли на улицы вечером 2 февраля после того, как Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" на реальный - 3,5 года колонии общего режима. Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию, призвали российские власти освободить основателя ФБК (Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранных агентов).

В Министерстве иностранных дел назвали заявления стран Запада по этой теме скоординированной информационной кампанией, цель которой - "глобальная попытка сдерживания нашей страны, вмешательство в ее внутренние дела".

Как подчеркнула официальный представитель ведомства Мария Захарова, Москва намерена провести с Вашингтоном "серьезный разговор" касательно его реакции на протесты в России и ситуацию с Навальным.-0-