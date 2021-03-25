Россия заявила в ООН об опасности проводимой Западом политики неоколониализма

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политика агрессивного неоколониализма, проводимая западными странами, представляет опасность. Об этом заявил представитель постпредства России при ООН Степан Кузьменков, выступая на заседании Генассамблеи организации по случаю Международного дня памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, сообщает ТАСС.

"Приходится констатировать, что политика агрессивного неоколониализма, проводимая западными государствами, никуда не делась и представляет опасность", - отметил он.

По словам дипломата, многие государства, "отстаивающие суверенитет и независимый внешнеполитический курс, подвергаются экономической блокаде, незаконным односторонним санкциям, в их внутренние дела беззастенчиво вмешиваются". "Подобная порочная практика идет вразрез с нормами и принципами Устава ООН, и ей должен быть положен конец", - подчеркнул Степан Кузьменков.

Он добавил, что Россия считает справедливой "постановку вопроса не только о принесении извинений за совершенные злодеяния, но и о выплате компенсации за причиненный моральный и материальный ущерб африканским государствам".-0-