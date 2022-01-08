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08 января 2022, 09:00

Российская актриса театра и кино Марина Неелова отмечает 75-летний юбилей

Марина Неелова. Фото из социальных сетей
Марина Неелова. Фото из социальных сетей

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известная российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Марина Мстиславовна Неелова отмечает сегодня 75-летний юбилей.

Марина Неелова родилась 8 января 1947 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Родители девочки не имели никакого отношения ни к театру, ни к кино, однако старались привить дочери любовь к искусству. Мама часто ходила с Мариной на спектакли, концерты, водила девочку на занятия балетом. Отец же приобщал будущую знаменитость к живописи и развешивал по дому собственные акварели.

Уже с ранних лет Марина Неелова мечтала стать актрисой. В одном из интервью она вспоминает: "Я ждала окончания школы, а на уроках мечтала о сцене, рампе, занавесе, улетала куда-то далеко, и меня вызывали к доске, а я долго не могла понять, о чем идет речь… Я не могла представить себе, что когда-то настанет момент, когда я смогу заниматься только тем, что люблю больше всего".

После школы, пройдя конкурс около 100 человек на место, она поступила в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии на курс известных питерских педагогов Ирины Мейерхольд и Василия Меркурьева.

Диплом ЛГИТМиКа актриса получила в 1969 году и очень хотела попасть на работу в Большой драматический театр к Георгию Товстоногову, однако так и не решилась обратиться к нему. Он заметил молодую актрису после ее первой работы в картине "Старая, старая сказка", где она сыграла три роли. Театральный режиссер захотел поработать с ней, но она уже уехала в Москву.

В 1971 году Марина Неелова устроилась в Театр имени Моссовета к Юрию Завадскому, где сыграла в пьесе Ивана Буковчана "Сердце Луиджи, или Казнь тупым мечом". Репетировала у Анатолия Эфроса, который ставил тогда "Турбазу" Эдварда Радзинского, но спектакль запретили. В этот момент на Неелову и обратил внимание молодой талантливый режиссер "Современника" Валерий Фокин. Вместе с Константином Райкиным в 1974 году они пригласили ее в спектакль "Валентин и Валентина". С тех пор ее профессиональная жизнь была связана именно с этим коллективом. Она успела сыграть во многих постановках, среди которых роли в "Вишневом саду", "Трех сестрах", "Ревизоре", "Крутом маршруте", "Шинели". За роль Елизаветы в спектакле "Играем... Шиллера!" Марина Неелова удостоена Государственной премии Российской Федерации.

Яркое драматическое дарование Марины Нееловой, ее способность проявлять искренние чувства на пределе человеческих эмоций раскрылись в роли Нины в кинокартине "Монолог" Ильи Авербаха. В кино ей блестяще удается воплощать образы ранимых, хрупких, незащищенных героинь, которые тем не менее упрямо отстаивают личную независимость: Степаниды Базыриной в фильме "С тобой и без тебя", Саши Неродовой в фильме "Просто Саша", Валентины Костиной в фильме "Слово для защиты" и Аллы в "Осеннем марафоне".

В 2002 году она сыграла леди Эстер в детективном сериале "Азазель" по одноименному роману Бориса Акунина и Анни в фильме "Леди на день".

Потом был почти шестилетний перерыв. В 2009 она вернулась в кино с главной ролью в сериале "Предлагаемые обстоятельства".

В середине 2017 завершился многолетний перерыв в кинематографической биографии Марины Мстиславовны. Актриса появилась в главной роли в комедии "Карп отмороженный". Она сыграла пенсионерку Елену Михайловну, которая всю жизнь проработала в единственной школе провинциального города. Интересно, что во время съемок использовался один и тот же карп. Рыба так привыкла к актрисе и подплывала к краю корыта каждый раз, когда Неелова к нему подходила. А в последний день, когда артистка ждала начала съемок и сидела рядом с корытом, карп выпрыгнул из воды к ней на колени.

Актриса продолжает работать в театре "Современник". В октябре 2021 года состоялась премьера спектакля "203-205" по пьесе Нила Саймона "Калифорнийская сюита" в режиссерской версии Александра Жигалкина, где она сыграла главную роль. Ее партнером по сцене стал Леонид Ярмольник.

В ноябре 2021 года Марина Неелова стала одним из членов жюри в восьмом сезоне всероссийского открытого телевизионного конкурса юных талантов "Синяя птица".-0-

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