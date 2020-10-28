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28 октября 2020, 11:08

Российская экономика потеряла в I полугодии из-за режима самоизоляции 8% ВВП

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28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потери российской экономики в результате введения режима самоизоляции составили в I полугодии около 8% от объема ВВП 2020 года. Об этом говорится в прогнозе основных показателей социально-экономического развития РФ на 2020-2023 годы, подготовленном Счетной палатой РФ совместно с Институтом экономической политики имени Е.Т.Гайдара, сообщает ТАСС.

"По нашим оценкам, потери экономики России в результате введения режима самоизоляции составили в I квартале текущего года 0,49% годового ВВП, а в II квартале - 7,53% годового ВВП. Таким образом, в первом полугодии потери за счет этого фактора достигли примерно 8% ожидаемого ВВП 2020 года", - отмечается в документе.

При этом ведомство добавляет, что характер восстановления экономики по мере снятия ограничений свидетельствует о том, что по итогам года масштабы падения экономики будут заметно меньше.

Тремя основными драйверами динамики российской экономики в этом году стали падение цен на нефть на мировом рынке, ограничение деловой активности и введение режима "нерабочих дней" для предотвращения распространения эпидемии коронавируса, а также сокращение физических объемов экспорта вследствие спада мировой экономики. При этом каждый из этих факторов, по мнению Счетной палаты, превосходил случаи предыдущих кризисов 2008-2009 и 2014-2015 годов, а ограничение деловой активности стало уникальным фактором.

Счетная палата отмечает, что есть ряд особенностей структуры экономики России, благодаря которым реакция на пандемию и введенные ограничения была менее выражена, чем в других странах.

Во-первых, период максимально жесткого ограничения деловой активности в России длился всего 1,5 месяца и был короче, чем в других странах. "Кроме того, в ряде стран значимые на макроэкономическом уровне ограничения, например, при наличии большой доли туристического сектора в ВВП, продолжаются, по сути, до настоящего времени, то есть на протяжении не менее полугода", - говорится в прогнозе.

Во-вторых, в структуре экономики России ниже доля отраслей, производящих конечные товары и услуги для населения, спрос на которые резко сократился в кризис, подчеркивает ведомство.

В-третьих, наиболее пострадавший из-за карантинных ограничений сектор экономики - малый и средний бизнес - не так сильно развит в России. "Несмотря на то, что он также понес большие потери, конечный отрицательный вклад в динамику ВВП не так значителен, как в странах Европы и США", - сообщает Счетная палата.

В материалах ведомства также говорится, что темпы роста российского ВВП будут меньше мировых, а экономика страны сможет вернуться на докризисный уровень только в 2022-2023 годах.

"На уровень докризисного 2019 года российская экономика по первому сценарию (в прогнозе основных показателей социально-экономического развития РФ на 2020-2023 годы. - Прим. ТАСС) вернется только в 2022 году, а по второму - в 2023 году. В обоих случаях темпы роста ВВП страны окажутся заметно ниже мировой экономики. Рост доходов населения будет весьма умеренным: 2% в нейтральном сценарии и не выше 1,7% - в рисковом", - отмечается в сообщении.

По мнению Счетной палаты, такая динамика основных макроэкономических показателей связана с ожиданием того, что антикризисные меры и общенациональный план действий дадут менее позитивный эффект, чем предполагает правительство РФ.

Ведомство отмечает, что согласно нейтральному сценарию прогноза основных показателей социально-экономического развития РФ на 2020-2023 годы, российский ВВП в текущем году сократится на 4,2%, а в следующие три года его рост не превысит 3%. В рисковом сценарии сокращение ВВП в этом году достигнет 4,8%, а в 2021-2023 годах рост экономики останется в диапазоне около 2%.-0-

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