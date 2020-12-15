Российские миротворцы обезвредили около 5 тыс. взрывоопасных предметов в Нагорном Карабахе

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские инженерные подразделения разминировали в Нагорном Карабахе более 156 га земли и обезвредили около 5 тыс. взрывоопасных предметов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

"Всего инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминировано более 156 га местности, около 40 км дорог, 375 домостроений и социальных объектов, обнаружено и обезврежено около 5 тыс. взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Большую часть взрывоопасных предметов, с которыми сталкиваются военнослужащие Международного противоминного центра Минобороны России при разминировании территории в Нагорном Карабахе, составляют артиллерийские снаряды, ручные гранаты, а также заряды к ручным гранатометам, отметили в министерстве.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе разместились российские миротворцы.-0-