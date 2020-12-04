Российско-белорусские учения "Запад-2021" пройдут в сентябре - Шойгу

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российско-белорусские стратегические учения "Запад-2021", направленные на укрепление военной безопасности Союзного государства, пройдут в сентябре. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании, сообщает ТАСС.

"Важнейшим мероприятием по отработке практических действий войск станет запланированное на сентябрь российско-белорусское стратегическое учение "Запад-2021", направленное на дальнейшее укрепление военной безопасности Союзного государства", - сказал Сергей Шойгу.

Он отметил, что в следующем году продолжится подготовка к Армейским международным играм. "В том числе к двум новым конкурсам - "Тактический стрелок" по армейской тактической стрельбе и "Меридиан" для военных топографов", - рассказал министр. Кроме того, в рамках Всеармейских соревнований пройдет конкурс по развертыванию полевого госпиталя.

Сергей Шойгу подчеркнул, что строгое выполнение планов подготовки учебного года позволит поддерживать высокий уровень боеспособности войск и адекватно реагировать на возможные обострения военно-политической обстановки. "Подчеркну, что во избежание распространения коронавирусной инфекции все мероприятия пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер", - заключил министр.-0-