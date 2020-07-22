Рынок труда в Германии будет восстанавливаться до трех лет

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рынку труда в Германии потребуется до трех лет, чтобы восстановиться после кризиса, связанного с пандемией. Такое мнение высказал глава Федерального агентства по труду Детлеф Шеле в беседе с DPA, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

"Возвращение к нормальным показателям, безусловно, продлится до 2022 или 2023 года, - подчеркнул он. - Тем не менее мы верим, что это возможно".

В Германии работы нет примерно у 2,85 млн человек, из них почти 640 тыс. лишились ее в результате последствий пандемии. Детлеф Шеле исходит из того, что летом цифры только усугубятся из-за сезонной специфики. Однако, по текущим оценкам, в июле и августе граница в 3 млн не будет превышена. При этом эксперт подчеркнул, что нынешний кризис не вызван конъюнктурными или структурными соображениями.

В связи с этим глава Федерального агентства считает, что восстановление может быть после того, как изменятся сопутствующие факторы. Сам по себе рынок труда Германии находится в хорошем состоянии, уверен Детлеф Шеле. Выбранная целым рядом компаний стратегия неполной занятости работает. "На данный момент мы не видим никаких признаков большой волны увольнений", - считает он. При этом руководитель агентства по труду отметил, что в ряде профессий отмечается даже нехватка кадров - речь идет в первую очередь о сфере ухода за больными и пожилыми.-0-