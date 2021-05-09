С начала пандемии в Польше количество летальных исходов COVID-19 превысило 70 тыс.

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число умерших после заражения COVID-19 в Польше с начала эпидемии превысило 70 тыс. Об этом свидетельствуют распространенные сегодня данные Министерства здравоохранения, сообщает ТАСС.

По итогам последних суток сообщается о 147 летальных исходах: 43 смерти связаны непосредственно с COVID-19, еще 104 - с сопутствующими заболеваниями. Последний антирекорд по летальности был установлен в стране 8 апреля - 954 смерти.

В Польше в феврале началась третья волна эпидемии, но ее пик уже пройден. В последние дни суточный прирост зараженных составлял 2-6 тыс. Сегодня Минздрав проинформировал о 3852 новых случаях. Всего с 4 марта 2020 года, когда в республике был выявлен первый случай инфицирования коронавирусом, им заразились 2 833 052 человека, умерли 70 104, выздоровел 2 569 501. Свыше 124 тыс. человек находятся на карантине.

Вакцинация от коронавируса началась в Польше 27 декабря 2020 года. К настоящему моменту в страну поступило более 15,6 млн доз вакцины. Более 13,6 млн доз уже использовано: первую дозу двухкомпонентных вакцин получили 10,1 млн жителей Польши, полный курс вакцинации прошли 3,6 млн.

В Польше гражданам рекомендовано оставаться дома и работать удаленно. По всей стране обязательно ношение масок, рестораны, кафе и бары работают только навынос. Приглашать в гости более пяти человек запрещено. С 4 мая с соблюдением санитарных мер безопасности к работе вернулись магазины в торговых центрах, часть учреждений культуры и спорта. К началу июня почти все секторы экономики будут функционировать с рядом ограничений.-0-