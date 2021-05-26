С побережья Индии эвакуировали почти 3,5 млн человек из-за циклона

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 3,5 млн человек эвакуированы с прибрежных территорий восточных штатов Одиша и Западная Бенгалия, на которые надвигается циклон "Яас". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV.

По его информации, почти 3 млн человек уже покинули свои дома в Одише, около полумиллиона - в Западной Бенгалии. Жители продолжают уезжать из регионов, на которые идет этот мощный тропический шторм.

Согласно прогнозам национальной метеорологической службы, "Яас", получивший классификацию "очень жестокого циклонного шторма", в ближайшие часы нанесет удар по побережью между городом Парадип и островом Сагар. Он движется со стороны Бенгальского залива, неся с собой сильные ливни и ветер до 51,3 м/с.

Рыбакам рекомендуется не выходить в море. Приостановлены полеты в аэропорту столицы Западной Бенгалии - города Калькутты. Власти рекомендовали больницам и организациям здравоохранения принять меры для бесперебойного обеспечения больниц электроэнергией и медицинским кислородом.-0-