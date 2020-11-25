Саакашвили заявил о неизбежности экономической катастрофы в Украине

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области, а ныне глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что экономику страны в ближайшее время ждет неизбежная катастрофа, сообщает РБК.

"Украинская экономика сейчас движется к большой катастрофе. В Украине надвигается очень сильный бюджетный кризис", - сказал Михаил Саакашвили в эфире телеканала "Украина-24".

По его словам, уже с 2021 года у Украины будут проблемы с выплатами зарплат и пенсий. Однако, как отметил Михаил Саакашвили, ситуацию можно отсрочить на несколько месяцев, если властям удастся подписать очередное соглашение с Международным валютным фондом. Это даст Украине "чуть-чуть денег", считает политик.

"Такого не было в Украине с 1990-х годов. Поэтому, когда такая ситуация, или надо срочно что-то делать, или просто страна пролетает в трубу. Просто с закрытыми глазами идем в пропасть. И это происходит в условиях, когда правительство практически не функционирует, как будто оно существует в параллельном мире", - сказал Михаил Саакашвили.

В июне политик уже заявлял, что Украина находится на грани экономической катастрофы. Тогда в интервью Дмитрию Гордону он сказал, что к такому выводу пришел, ознакомившись с очередным докладом Международного валютного фонда. "Не надо делать вид, что нам ничего не угрожает. Угрожает. А некоторому количеству украинских семей угрожает голод", - говорил он.

В июле немецкая газета Handelsblatt сообщила об угрозе банкротства Украины на фоне обязательств Киева в срочном порядке обеспечить погашение задолженности перед иностранными кредиторами в несколько миллиардов. "Только в этом году Украине нужно будет рефинансировать старые кредиты в объеме $17 млрд, срок погашения которых уже истекает", - писало издание.-0-