Саломе Зурабишвили побеждает на выборах президента Грузии

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Саломе Зурабишвили побеждает во втором туре выборов президента Грузии, набрав 59,55% голосов. Такие данные размещены на сайте ЦИК Грузии после подсчета голосов с 99,78% избирательных участков.

Соперник Саломе Зурабишвили по второму туру Григол Вашадзе набрал 40,45% голосов. Согласно данным, размещенным на сайте ЦИК Грузии, за Зурабишвили проголосовали 1 146 248 человек, за Вашадзе - 778 464 человека.

По предварительным данным ЦИК, итоговая явка на выборах в Грузии составила 56,23% избирателей.

В Грузии 28 ноября прошел второй тур президентских выборов, в котором участвовали поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили и кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе. В первом туре выборов ни один из претендентов на пост президента Грузии не преодолел необходимый для победы барьер в 50% голосов.-0-