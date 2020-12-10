Саммит ЕС предложил подготовить международный договор о борьбе с пандемиями на базе ВОЗ

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Саммит ЕС объявил о необходимости сохранения ограничительных санитарных мер в Европе до проявления эффекта массовой вакцинации от коронавируса, а также предлагает задуматься над подготовкой глобального соглашения о борьбе с пандемией на базе Всемирной организации здравоохранения. Такие положения итогового заявления саммита ЕС, посвященного борьбе с пандемией, приводит ТАСС.

Как отмечается в документе, появление вакцин - отличная новость, однако она не означает, что пандемия закончилась. "Эпидемиологическая ситуация в Европе продолжает вызывать озабоченность, несмотря на то, что предпринятые всеми значительные усилия начинают приносить плоды. Мы должны поддерживать наши усилия по сдерживанию распространения вируса, чтобы сдержать новые волны пандемии", - уточняется в сообщении.

Евросоюз также предложил разработать международный договор о борьбе с пандемиями. "С целью улучшения предупреждения и противодействия будущим пандемиям Евросоюз будет способствовать продвижению международного сотрудничества в этой сфере, в том числе путем разработки возможного международного соглашения о пандемиях в рамках ВОЗ, которая является центром международного сотрудничества по вопросам здравоохранения", - говорится в документе.

Внутри Евросоюза саммит предлагает также активизировать взаимодействие и обмен информацией между странами сообщества, чтобы продолжать создание Союза здравоохранения ЕС, работа которого будет направлена на повышение устойчивости стран сообщества к санитарным и эпидемиологическим вызовам.

Саммит также объявил вакцинацию глобальным общественным благом, потребовал широко распространять фактическую информацию о ней и бороться с дезинформацией.

В контексте подготовки возобновления трансграничных поездок саммит ЕС подтвердил необходимость разработки сертификатов о вакцинации, которые в теории должны обеспечивать вакцинированным гражданам упрощенные процедуры, в том числе на транспорте. Саммит также призвал Еврокомиссию разработать в кратчайшие сроки рекомендации по использованию и взаимному признанию странами ЕС тестов на антитела.-0-