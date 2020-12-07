Самолет "Аэрофлота" задержали в Нью-Йорке из-за сообщения о "минировании"

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейс "Аэрофлота" SU102 Москва - Нью-Йорк был задержан в воскресенье по прибытии в международный аэропорт имени Джона Кеннеди из-за сообщения о "минировании", сообщает ТАСС.

По имеющейся информации, всех пассажиров и их багаж досматривали с собаками. После этого прилетевших переместили в терминал прилета, где они находились по меньшей мере три часа. В подразделении полиции Портового управления Нью-Йорка и Нью-Джерси сообщили, что проверка не подтвердила наличие взрывного устройства на борту самолета.

Самолет приземлился в аэропорту имени Джона Кеннеди 6 декабря приблизительно в 15.46 по местному времени (23.46 мск). После того как пассажиры покинули борт, сотрудники полиции проверили самолет, ничего не обнаружив. Аэропорт открыт, в связи с расследованием инцидента несколько рейсов были задержаны. Согласно последним данным, предоставленным ТАСС представителем "Аэрофлота", вылет обратного рейса SU103 из Нью-Йорка в Москву ожидался в 23.30 по времени Восточного побережья США (07.30 мск). Прибытие в аэропорт Шереметьево - в 16.43 мск. Российские дипломаты следят за развитием ситуации.-0-