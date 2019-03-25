Самолет British Airways по ошибке приземлился в другой стране

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет британской авиакомпании British Airways, летевший из Лондона в Дюссельдорф, ошибочно предпринял посадку в шотландском городе Эдинбурге. Об этом 25 марта сообщает Edinburgh News .

Ошибка произошла из-за того, что пилотам выдали неправильный план полета.

Представители British Airways и немецкой WDL Aviation, которая руководила самолетом по лизинговому соглашению, извинились перед пассажирами и пообещали разобраться в том, как такая ситуация могла произойти.

Самолет был дозаправлен и отправлен в Дюссельдорф, где он успешно приземлился.-0-