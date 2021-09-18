Самолет Пекин - Париж вернулся в аэропорт вылета из-за возгорания

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18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет французской авиакомпании Air France, выполнявший рейс AF393 Пекин - Париж, сегодня вернулся в аэропорт Шоуду в связи с выявленным возгоранием в салоне. Сообщение пекинской газеты "Бэйцзин жибао" приводит ТАСС.
По данным издания, ЧП произошло в 03.50 по местному времени. В ходе происшествия никто не пострадал, все пассажиры успешно доставлены в пункт вылета.
Как сообщили изданию очевидцы, находившиеся в самолете, при взлете был слышен хлопок, затем появился запах гари. Авиаперевозчик пока не объяснил причины произошедшего.-0-