Самолет совершил экстренную посадку в Стокгольме

13 апреля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Самолет Airbus A319 авиакомпании Finnair, летевший рейсом Хельсинки – Манчестер, совершил экстренную посадку в Стокгольме. У самолета возникла техническая неисправность, резко повысилось давление в салоне, сообщает телеканал
На борту было 139 пассажиров, никто не пострадал. В Стокгольме им предоставили другой борт, он вылетит в Манчестер через несколько часов.-0-
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