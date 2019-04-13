Самолет совершил экстренную посадку в Стокгольме

13 апреля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Самолет Airbus A319 авиакомпании Finnair, летевший рейсом Хельсинки – Манчестер, совершил экстренную посадку в Стокгольме. У самолета возникла техническая неисправность, резко повысилось давление в салоне, сообщает телеканал "МИР 24" .

На борту было 139 пассажиров, никто не пострадал. В Стокгольме им предоставили другой борт, он вылетит в Манчестер через несколько часов.-0-