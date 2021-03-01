Самолет Turkish Airlines приземлился в аэропорту Стамбула после сообщения о бомбе на борту

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Силы безопасности Турции проверили самолет авиакомпании "Турецкие авиалинии", приземлившийся в аэропорту Стамбула, после сообщения о бомбе на борту. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на представителя турецкого национального авиаперевозчика.

"Поступило сообщение о бомбе на рейсе ТК1752 Осло - Стамбул. После посадки нашего самолета в аэропорту Стамбула наши пассажиры были благополучно эвакуированы. В результате проверки полицейскими было установлено, что сообщение было ложным", - написал представитель Turkish Airlines Яхья Устюн на своей странице в Twitter.-0-