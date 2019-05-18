Самую большую мечеть в Европе строят в Чечне

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытие мечети вместимостью до 20 тыс. человек, которая станет самой большой в Европе, а также школы хафизов в городе Шали состоится 23 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Чечни Рамзана Кадырова.
Строительство мечети практически закончено, завершается благоустройство территории.
Мечеть строят на территории более 5 га вблизи комплекса высотных зданий "Шали-Сити". По сторонам мечети будут четыре минарета высотой 63 м каждый, а высота купола составит 43 м. Территория святыни будет украшена 12 фонтанами. Строительство началось в декабре 2012 года.
По стилю и оформлению мечеть не имеет аналогов в мире. Внутренняя и внешняя ее стороны будут отделаны греческим белым мрамором.-0-
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