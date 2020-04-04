Саудовская Аравия опровергла слова Путина о причинах развала сделки ОПЕК+

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слова президента России Владимира Путина о том, что Саудовская Аравия вышла из сделки ОПЕК+, потому что хотела таким образом избавиться от производителей сланцевой нефти, не соответствуют действительности. Это заявление министра иностранных дел королевства Фейсала бин Фархана аль-Сауда публикуют "Ведомости" со ссылкой на страницу саудовского МИД в Twitter.

Саудовская Аравия, наоборот, стремилась к большему сокращению нефтедобычи и достижению рыночного баланса, подчеркивает министр. "Это отвечает интересам производителей сланцевой нефти вопреки заявлению, сделанному Россией", - сказал он, добавив, что Эр-Рияд рассчитывает на "правильные решения" России на срочном совещании стран - участниц ОПЕК+ и некоторых других государств.

Накануне Владимир Путин на совещании с нефтяниками заявил, что одной из причин обвала нефтяных цен стал выход Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+. России же, по его словам, это как раз не нужно: "Мы не ставили никогда перед собой такой цели, поскольку наш бюджет рассчитан на $40 за баррель". -0-