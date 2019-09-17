ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 17 сентября 2019
Минск Сплошная облачность +10°C
Версия для слабовидящих
Новости
23:41 У берегов Техаса сформировался тропический шторм "Имельда" В мире
23:10 В Германии начало работу новое командование НАТО В мире
22:34 Белорусские грации остались без медалей во второй день ЧМ в Баку Спорт
22:26 В Санкт-Петербурге проходит свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой Калейдоскоп
22:14 Саудовская Аравия восстановила уровень поставок нефти В мире
22:13 Хоккеисты "Юности" одержали первую победу под руководством Александра Макрицкого, одолев в гостях "Динамо-Молодечно" Спорт
22:02 "Зенит" разошелся миром с "Лионом", "Интер" спас ничью в матче со "Славией" на старте группового этапа Лиги чемпионов Спорт
21:48 ЕС откроет в Грузии школу для детей из стран "Восточного партнерства" В мире
21:37 Сотрудники МВД борются за автомобиль на республиканском смотре-конкурсе профмастерства Общество
21:25 В Нью-Йорке выставили на торги дом, в котором Трамп провел детство В мире
21:13 Инновации и молодежные стартапы БНТУ представлены на крупнейшей промышленной ярмарке в Китае Общество
21:08 Нацбиблиотека Беларуси пополнится книгами о Султанате Оман Культура
21:04 Шумилин: на выставке "ТехИнноПром" представлены самые передовые технологии и разработки Общество
20:54 Илья Ивашко проиграл Андрею Рублеву в первом раунде турнира в Санкт-Петербурге Спорт
20:41 Минские "Цмокi" в гостях проиграли финскому "Карху" в первом матче квалификации баскетбольной Лиги чемпионов Спорт
20:32 Беларусь готова принять конференцию высокого уровня по торфяникам - Худык Общество
20:15 В Китае внедряют систему дистанционного распознавания человека по венам на руке Технологии
20:03 Беларусь и США будут развивать сотрудничество в сфере физической ядерной безопасности Общество
19:46 БГК имени Мешкова разгромил московский "Спартак" в SEHA-лиге Спорт
19:40 Волейболистки "Минчанки" с победы стартовали в предварительном раунде Кубка России Спорт
19:30 Китайские специалисты проводят инспекцию белорусских производителей жома сахарной свеклы Экономика
19:04 ЕЭК впервые наложила крупный штраф за нарушение правил конкуренции в ЕАЭС Экономика
19:02 Белорусские кинологи победили на соревнованиях в Латвии Общество
18:53 Первый в Минской области интерактивный экологический центр откроется в Руденске Регионы
18:42 Белорусский боксер Виталий Бондаренко выбыл из медальной гонки на ЧМ в Екатеринбурге Спорт
18:24 В Беларуси на рабочие профессии в 2019 году на дневную форму набрали 26,6 тыс. человек Общество
18:18 Более 300 почетных доноров наградили в Минске Общество
18:07 В Оршанском районе с начала года значительно возросло количество юрлиц и ИП Регионы
18:05 США не просят Беларусь делать выбор между Востоком и Западом - Хэйл Политика
18:01 Хэйл о решении вернуть послов: сегодня исторический момент в американо-белорусских отношениях Политика
Все новости
Все новости
В мире
17 сентября 2019, 22:14

Саудовская Аравия восстановила уровень поставок нефти

Фото Pixabay
Фото Pixabay

17 сентября, Каир /БЕЛТА - ТАСС/. Саудовская Аравия сумела полностью восстановить поставки нефти до прежнего уровня, который был до атак на нефтяные объекты страны. Об этом заявил на пресс-конференции в Джидде министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман.

"Производство вернулось в норму с полудня сегодняшнего дня, - отметил он. - Компания Saudi Aramco выполнит свои обязательства перед клиентами в этом месяце".

По словам Абделя Азиза бен Сальмана, Саудовская Аравия наполовину восстановила объемы добычи нефти в стране, сократившиеся в результате терактов на нефтяных объектах. "За последние два дня причиненный ущерб был устранен, восстановлено более половины от уровня производства до атак", - сказал он и пообещал, что нефтяной рынок страны заработает на полную мощность уже к концу сентября. Поставки на внутренний рынок не были затронуты терактом, указал глава ведомства.

Министр уточнил, что королевство к концу ноября доведет добычу нефти до 12 млн баррелей в день. В настоящее время королевство ежедневно добывает примерно 10 млн баррелей нефти.

В ночь на 14 сентября 10 беспилотников атаковали предприятия Saudi Aramco на востоке страны. Нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на них вспыхнул сильный пожар. Ответственность за эту акцию взяли на себя мятежники из йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы).

После диверсий добыча в стране снизилась более чем вдвое. Как заявил 15 сентября министр энергетики королевства, взрывы привели к прекращению поставок сырой нефти в объеме 5,7 млн баррелей, что соответствует около 50% добычи компании. Но, заверил он, часть этих потерь будет компенсирована из резервных хранилищ. Кроме того, теракт привел также к прекращению производства попутного газа в объеме около 2 млрд куб. футов в сутки, который используется для производства 700 тыс. баррелей сжиженного природного газа, что наполовину сократит запасы этана и СПГ.-0-

Теги
нефтепереработка нефть Саудовская Аравия
Новости рубрики В мире
Фото Роскосмос У берегов Техаса сформировался тропический шторм "Имельда"
Фото Reuters В Германии начало работу новое командование НАТО
Йоханнес Хан. Фото из архива ЕС откроет в Грузии школу для детей из стран "Восточного партнерства"
Фото Pixabay В Нью-Йорке выставили на торги дом, в котором Трамп провел детство
Фото ANSA В Италии автобус попал в ДТП, около 30 человек пострадали
Фото Reuters Жертвами теракта в Кабуле стали 22 человека
Главное
Александр Лукашенко и Дэвид Хэйл Лукашенко: будем делать все, чтобы отношения Беларуси с США развивались
Хэйл о решении вернуть послов: сегодня исторический момент в американо-белорусских отношениях
Технологии цифрового производства внедрят в Беларуси на двух площадках
21 сентября Белинвестбанк приглашает на бизнес-завтрак для предпринимательниц в Могилеве
Топ-новости
Лукашенко: появилась обнадеживающая информация, связанная с ракетами средней и меньшей дальности
США не просят Беларусь делать выбор между Востоком и Западом - Хэйл
Пресс-конференция об энергоэффективности многоквартирных жилых домов пройдет в БЕЛТА 19 сентября
Беларусь открыта для контактов с ЕК по плану действий по итогам стресс-тестов АЭС - Госатомнадзор
Десятки маршрутов на пути к себе
Дождливо и до +15°С будет в Беларуси 18 сентября
"Белкоммунмаш" разработал первый в СНГ праворульный электробус
Семейное предабортное консультирование позволит сохранить 3-4 тыс. жизней - Минздрав
В Беларуси к Европейской неделе мобильности присоединились 76 городов
Беларусь и Армения договорились об интенсификации сотрудничества в природоохранной деятельности
Пилотные проекты по созданию наднациональных корпораций планируется реализовать в ЕАЭС
Беларусь планирует отказаться от ввоза озоноразрушающих веществ с 2020 года
Первые заморозки, порывистый ветер и дожди - синоптики рассказали о погоде на неделю
Президент УЕФА Александер Чеферин посетит Минск 19 сентября
На белорусской границе с начала года изъято в 4 раза больше наркотиков
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Беларусь помнит Содействие занятости населения Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.