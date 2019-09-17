Саудовская Аравия восстановила уровень поставок нефти

17 сентября, Каир /БЕЛТА - ТАСС/. Саудовская Аравия сумела полностью восстановить поставки нефти до прежнего уровня, который был до атак на нефтяные объекты страны. Об этом заявил на пресс-конференции в Джидде министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман.

"Производство вернулось в норму с полудня сегодняшнего дня, - отметил он. - Компания Saudi Aramco выполнит свои обязательства перед клиентами в этом месяце".

По словам Абделя Азиза бен Сальмана, Саудовская Аравия наполовину восстановила объемы добычи нефти в стране, сократившиеся в результате терактов на нефтяных объектах. "За последние два дня причиненный ущерб был устранен, восстановлено более половины от уровня производства до атак", - сказал он и пообещал, что нефтяной рынок страны заработает на полную мощность уже к концу сентября. Поставки на внутренний рынок не были затронуты терактом, указал глава ведомства.

Министр уточнил, что королевство к концу ноября доведет добычу нефти до 12 млн баррелей в день. В настоящее время королевство ежедневно добывает примерно 10 млн баррелей нефти.

В ночь на 14 сентября 10 беспилотников атаковали предприятия Saudi Aramco на востоке страны. Нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на них вспыхнул сильный пожар. Ответственность за эту акцию взяли на себя мятежники из йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы).

После диверсий добыча в стране снизилась более чем вдвое. Как заявил 15 сентября министр энергетики королевства, взрывы привели к прекращению поставок сырой нефти в объеме 5,7 млн баррелей, что соответствует около 50% добычи компании. Но, заверил он, часть этих потерь будет компенсирована из резервных хранилищ. Кроме того, теракт привел также к прекращению производства попутного газа в объеме около 2 млрд куб. футов в сутки, который используется для производства 700 тыс. баррелей сжиженного природного газа, что наполовину сократит запасы этана и СПГ.-0-