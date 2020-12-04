Сбивший пешеходов в Трире имел при себе патроны

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель, который сбил прохожих в немецком Трире, имел при себе патроны, но оружия правоохранители в его автомобиле не обнаружили. Об этом заявил глава полиции города Франц-Дитер Анкнер, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию агентства DPA.

Следствие до сих пор не установило мотивов подозреваемого. Сообщников у него не было. Предполагается, что мужчина страдает психическими заболеваниями.

1 декабря 51-летний гражданин Германии заехал в пешеходную зону в центре Трира и сбил десятки человек, погибли пятеро. В момент преступления мужчина был пьян. Он был задержан сразу после ЧП.

Как сообщила телекомпания SWR, водитель ехал со скоростью 81 км/ч, при задержании он не сопротивлялся.-0-