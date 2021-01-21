Сделавшие прививку от COVID-19 жители Подмосковья получат QR-коды

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электронные сертификаты в виде QR-кода выдадут жителям Подмосковья, получившим оба компонента вакцины от коронавируса. Об этом сообщил в четверг в интервью телеканалу "Россия-24 губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, передает ТАСС.

"Мы сделали такой ресурс, со следующей недели заработает: если ты вдруг забыл, когда нужно ставить вторую прививку, то тебе придет СМС. Если не забыл - хорошо, если забыл, то мы позволим себе напомнить, потому что вторая прививка пролонгирует действие, она обязательна. И еще один важный момент - электронный сертификат, ты его получишь после второй прививки, это QR-код", - сказал Воробьев.

Он уточнил, что при считывании QR-кода пользователю будет доступен электронный сертификат, подтверждающий, что житель прошел вакцинацию. "По поводу скидок - не обещаю, но то, что он может пригодиться, чтобы не попасть под разные ограничения - это факт. Может быть, это будет в будущем интегрировано и в европейскую систему, если вы куда-то собрались ехать, это будет удобно: тебе не надо брать с собой кипу бумаг какую-то, доказательств, есть QR-код, все цивилизованно, современно, удобно и всегда с собой", - подчеркнул Воробьев.

По его словам, вакцинация от коронавируса в регионе ведется активно, планируется привить более 50% жителей. Прививку могут сделать жители не только Подмосковья, но и других регионов. Полис ОМС при себе иметь не обязательно. Запись открыта онлайн, по телефону и очно.

Губернатор сообщил, что в Подмосковье порядка 40 тыс. человек получили прививки от коронавируса. "Привиты порядка 40 тыс. человек, в день 4-5 тыс. мы прививаем", - сказал Воробьев, отметив, что в регионе началась работа пунктов вакцинации в крупных торговых центрах.

По данным пресс-службы губернатора и правительства региона, в Подмосковье открыто 23 мобильных комплекса вакцинации от COVID-19. В скором времени откроются еще два. Они будут предоставлять услуги около МФЦ, в торговых центрах, а также выезжать в пансионаты, на предприятия, в отдаленные населенные пункты.-0-