Сейм Польши принял поправку к закону об охране границы

18 ноября, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Сейм Польши принял поправку к закону об охране государственной границы, сообщает польское радио RMF24.

Поправка призвана обеспечить "эффективность действий, предпринимаемых пограничной службой для защиты границы в случае угрозы государственной безопасности или общественному порядку". За нее проголосовали 245 депутатов, 167 высказались против, 25 воздержались.

Поправка предусматривает временный запрет на пребывание в приграничной зоне на основании постановления министра внутренних дел и администрации. В этом постановлении будут указаны область и продолжительность запрета. Постановление не будет распространяться на жителей запрещенной зоны, людей, работающих там на оплачиваемой работе, а также на студентов или граждан, пользующихся пограничными переходами. Согласие на присутствие в запрещенной зоне других людей, в частности журналистов, может предоставить начальник местной пограничной службы.

Новые правила также расширяют перечень принудительных мер, которые военные могут применить по отношению к нарушителям. В частности, сотрудники пограничной службы могут использовать ранцевые баллоны со спецсредствами.

Польша в связи с миграционным кризисом в начале сентября ввела чрезвычайное положение в приграничных регионах. В запрещенную зону не пускают представителей СМИ, а также волонтеров и представителей гуманитарных организаций, которые могли бы оказать помощь беженцам.-0-