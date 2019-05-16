Семь человек погибли при обрушения здания в Шанхае

16 мая, Шанхай /БЕЛТА - Синьхуа/. Семь рабочих погибли в результате обрушения заводской стены в Шанхае на востоке Китая, сообщили местные власти.

Инцидент произошел сегодня в 11.20 на улице Чжаохуа в городском районе Чаннин во время сноса здания на территории завода. Спасатели извлекли из-под завалов 21 человека, которые незамедлительно были доставлены в больницу. Однако семеро из них скончались, несмотря на усилия медиков.

Еще двое остаются заблокированными под завалами.

Причины ЧП выясняются, спасательные работы продолжаются.-0-