Семь человек погибли при стрельбе на заводе в США

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее шести человек погибли при стрельбе на территории административного комплекса пивоваренной компании Molson Coors в американском городе Милуоки в штате Висконсин. Об этом сообщает газета Milwaukee Journal Sentinel.

В числе погибших - 51-летний житель Милуоки, который и устроил стрельбу. Как отметил шеф полиции Милуоки Альфонсо Моралес, злоумышленник покончил с собой.

Место происшествия было оцеплено. Сотрудникам компании не разрешается покидать рабочие места, следователи планируют опросить их, чтобы составить окончательную картину произошедшего.-0-