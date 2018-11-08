Семь человек погибли в массовом ДТП у столицы Мексики

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь человек погибли и 30 получили ранения в результате ДТП возле столицы Мексики, сообщает портал Impacto.

Инцидент произошел на оживленной трассе Мехико-Толука в непосредственной близости от столицы страны. По предварительной информации, оставшийся без тормозов грузовой трейлер буквально смял более десяти машин.

Около 20 человек оказались зажатыми в салонах своих автомобилей. На месте аварии работают спасатели.-0-