Семь человек погибли в Турции при землетрясении на границе с Ираном

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее семи человек погибли в результате землетрясения, произошедшего сегодня на востоке Турции у границы с Ираном, сообщает ТАСС со ссылкой на министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу.

Как отметил Сойлу в эфире телеканала Haber Turk, в провинции Ван погибли четверо детей и трое взрослых, еще пять граждан республики получили травмы и доставлены в больницу.

Землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано на северо-западе Ирана и приграничной территории Турции. Очаг подземных толчков залегал на глубине 5 км, эпицентр находился в 141 км к западу от города Тебриз.

Позже официальный представитель Организации по чрезвычайным происшествиям Ирана Моджтабу Халеди заявил Agence France-Presse о том, что в Иране от землетрясения пострадали по меньшей мере 25 человек. Семеро из них госпитализированы, информация об их состоянии пока не поступала. Несколько домов в четырех деревнях, расположенных неподалеку от эпицентра землетрясения, были повреждены в результате подземных толчков.-0-