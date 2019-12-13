Семьдесят пять журналистов погибли на планете в 2019 году

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семьдесят пять сотрудников СМИ были убиты в 26 странах мира в нынешнем году. Об этом говорится в опубликованном 13 декабря в Женеве ежегодном докладе неправительственной организации Press Emblem Campaign ("Пресс эмблем кампэйн", ПЭК), сообщает ТАСС.

В докладе подчеркивается, что "с начала года 75 журналистов были убиты в 26 государствах". Это меньше, чем в 2018 году, когда погибли 113 человек. Как отмечает ПЭК, уменьшение количества жертв среди работников прессы "обнадеживает, однако предстоит сделать гораздо больше" для обеспечения их безопасности. Кроме того, в 2019 году многие журналисты были ранены, заключены под стражу, подверглись нападениям и насилию.

Первое место по числу жертв в этом году заняла Мексика , в которой погибли 13 человек. По восемь жертв зафиксировано в Афганистане и Пакистане. Далее следуют Сирия (6), Гондурас (5) и Филиппины (4). Среди стран, где зафиксирована гибель журналистов, названы также Украина, Великобритания, Индия, Бразилия, Гаити, Индонезия.

По данным ПЭК, за минувшие 10 лет были убиты 1174 работника СМИ. Организация "решительно осуждает эти гнусные нападения на журналистов и призывает власти передать виновных в руки правосудия".

Press Emblem Campaign, созданная в 2004 году, обладает консультативным статусом при ООН. Источником информации для ее докладов служат сообщения прессы, ООН и неправительственных организаций.-0-