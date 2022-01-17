Семейные предприятия в Польше закрываются из-за цен на газ

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше из-за высокой цены на газ вынуждены закрываться малые предприятия, которые работали беспрерывно десятилетиями, сообщает портал O2pl.

Одна из известных пекарен в Гливице, которая работала более 40 лет, вынуждена прекратить свою деятельность. Ее владелица Ивона Собчак рассказала, что ей пришлось нарушить семейную традицию и закрыть ее. "У нас нет шансов на дальнейшую деятельность", - сказала она. По ее расчетам, в этом году рост цен на газ, который является основой хлебопекарной отрасли, составил 800%.

Она отметила, что при среднем расходе ее печи примерный счет за газ только в январе будет около $7,6 тыс. Кроме того, есть и остальные платежи - налоги. "Это катастрофа", - заявила Собчак.

Во всей Польше все больше и больше малых предприятий страдают от высокой цены на газ и изменения налогового законодательства.-0-