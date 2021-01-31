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31 января 2021, 16:30

Сена разлилась и затопила набережные в центре Парижа

Фото из Instagram
Фото из Instagram

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продолжительные дожди во Франции привели к разливу Сены сразу в нескольких регионах страны, в том числе в столичном Иль-де-Франс. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, в Париже затоплены многие набережные, в том числе у сада Тюильри, Лувра и музея Орсэ.

В связи с повышением уровня воды городские службы убрали с набережных передвижные кафе, скамейки и мусорные баки. Парижанам, проживающим на баржах, рекомендовано переставить в безопасное место автомобили, скутеры и велосипеды. Доступ ко многим набережным перекрыт.

Государственная служба наблюдения за паводками Vigicrues информирует, что уровень воды в Сене в районе вокзала Аустерлиц поднялся сегодня днем до отметки 3,78 м выше ординара. При этом пик паводка еще не пройден, предупреждают специалисты. Поэтому власти Парижа повысили уровень опасности до "желтого" (максимального).

В Vigicrues отметили, что "уровень Сены продолжает повышаться, и эта тенденция сохранится и в последующие дни в зависимости от дождей". Согласно прогнозам специалистов, 1 февраля в середине дня уровень реки поднимется до 4 м.

Повышенный уровень метеотревоги в связи с наводнениями сохраняется в 20 департаментах на севере, востоке и юго-западе Франции. Дожди продолжаются стране в течение последних трех недель.-0-

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