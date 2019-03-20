Серия землетрясений произошла в Турции

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло сегодня на западе Турции, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр .

Очаг землетрясения залегал на глубине 27 км, эпицентр находился в 16 км от города Аджипаям и в 236 км от одного из крупнейших турецких городов Измира.

Вслед за землетрясением произошло еще три подземных толка, магнитуда самого сильного из которых - 4,4.

По данным турецкого издания Hurriyet, в результате землетрясений никто не пострадал, однако в некоторых зданиях образовались трещины. Власти рекомендуют жильцам покинуть поврежденные дома и оставаться на улице.-0-