Серия землетрясений произошла в Турции

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло сегодня на западе Турции, сообщает
Очаг землетрясения залегал на глубине 27 км, эпицентр находился в 16 км от города Аджипаям и в 236 км от одного из крупнейших турецких городов Измира.
Вслед за землетрясением произошло еще три подземных толка, магнитуда самого сильного из которых - 4,4.
По данным турецкого издания Hurriyet, в результате землетрясений никто не пострадал, однако в некоторых зданиях образовались трещины. Власти рекомендуют жильцам покинуть поврежденные дома и оставаться на улице.-0-
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