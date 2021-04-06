Шесть членов одной семьи обнаружили убитыми в доме в Техасе

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть членов одной семьи убиты в доме в американском городе Аллен (штат Техас). Такую информацию сообщает телеканал Fox News со ссылкой на полицию, у всех убитых огнестрельные ранения.

Застрелены супружеская пара, трое их взрослых детей и их бабушка. По предварительной версии полиции, двое братьев убили остальных членов семьи, а затем совершили самоубийство. Правоохранительные органы сообщают, что один из братьев оставил сообщение о случившемся, однако его содержание не разглашается. Убитые были выходцами из Бангладеш.-0-