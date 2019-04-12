Шестнадцать человек погибли при взрыве в Пакистане

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шестнадцать человек погибли, несколько десятков получили ранения в результате взрыва в Кветте (Пакистан), сообщает телеканал Geo TV .

Взрыв произошел в 7.35 и был вызван самодельным взрывным устройством, спрятанным среди овощей на рынке.

Повреждены расположенные поблизости здания. Силы безопасности оцепили место происшествия.-0-