Шестнадцать человек погибли при взрыве в Пакистане

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шестнадцать человек погибли, несколько десятков получили ранения в результате взрыва в Кветте (Пакистан), сообщает телеканал
Взрыв произошел в 7.35 и был вызван самодельным взрывным устройством, спрятанным среди овощей на рынке.
Повреждены расположенные поблизости здания. Силы безопасности оцепили место происшествия.-0-
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