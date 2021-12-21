Шойгу: в Восточной Европе размещены подразделения США численностью около 8 тыс. военных

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. США наращивают военное присутствие у российских границ, в странах Восточной Европы размещены американские подразделения численностью около 8 тыс. военных. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщают РИА Новости.

"Продолжается обострение военно-политической обстановки в мире... Возрастает напряженность на западных и восточных рубежах России. США наращивают передовое военное присутствие у российских границ. В странах Восточной Европы на ротационной основе размещены американские подразделения общей численностью около восьми тысяч военнослужащих", - сказал министр в ходе итоговой коллегии с участием президента Владимира Путина.

По его словам, США сформировали в Европе "многосферную" бригаду, в которую планируют поставить различные системы ударного ракетного оружия.

Как сообщает ТАСС, Сергей Шойгу также заявил, что в Польше создается инфраструктура для размещения бронетанковой бригады США, завершается создание противоракетного комплекса "Иджис Эшор". Министр обороны РФ отметил, что в Румынии на подобном объекте ПРО уже несется боевое дежурство.

США и НАТО увеличивают масштабы и интенсивность подготовки войск вблизи России, заявил Сергей Шойгу. "Продолжается развертывание тихоокеанского сегмента американской системы глобальной ПРО. Для проведения операций и контроля океанских коммуникаций в Северной Атлантике и Арктике в Норфолке создано объединенное командование ОВС НАТО", - сказал министр.-0-