Шпаковский: география протестов в США расширится и жертв будет больше

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жертв будет больше и география протестов расширится. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале "Шпаковский. По существу" политолог Александр Шпаковский, сообщает БЕЛТА.

"В какой-либо успех протестов в плане пересмотра итогов выборов и отстранения от власти Байдена не склонен верить. Но рискну предположить, что жертв будет больше и география протестов расширится", - сказал Александр Шпаковский.

Как сообщало ранее ТАСС, 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа пытались штурмовать здание Конгресса США, в итоге им удалось попасть внутрь. Законодатели были эвакуированы, но позже вернулись. В общей сложности во время протестов погибли четыре человека.

Как отметил эксперт, внутренние проблемы в ближайшее время будут находиться в фокусе внимания руководства страны. "Процесс передачи власти может затянуться. Хотя не исключаю, что впоследствии в происходящих событиях неоконы найдут "русский след" и попытаются разыграть эту партию на международной арене. Белорусы, наблюдая за процессами дестабилизации в США и Польше, могут испытывать чувство морального удовлетворения", - отметил он.

В США 3 ноября 2020 года состоялись всеобщие выборы. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми демократ Джозеф Байден станет новым главой государства. Действующий президент республиканец Дональд Трамп продолжает заявлять о фальсификациях на выборах и не признает поражение.-0-