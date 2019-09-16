Шумахер прошел лечение в Париже и покинул Францию

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкий гонщик Михаэль Шумахер прошел во французской клинике назначенные ему процедуры и покинул Париж, передает газета Le Parisien .

Спортсмена доставили в столицу Франции 9 сентября, а в ночь с 11 на 12 сентября он улетел. Подробности курса лечения держатся в строжайшем секрете. Известно лишь, что процедуры носят экспериментальный характер.

По имеющейся информации, Шумахеру делали переливание крови со стволовыми клетками. Предполагается, что за счет этого в сердце появится субстанция, которая заставит мышцу функционировать более эффективно. По всей видимости, стволовые клетки регенерируют ткани сердца и минимизируют воспалительные процессы.

Во время того, как гонщика заносили в медицинское учреждение на носилках, он был закрыт пологом, поэтому установить, находится Шумахер в сознании или нет, не удалось. Несмотря на это, пресса сообщила, что он все же находился в сознании.-0-