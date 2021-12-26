Швед: данные о действиях Польши против беженцев направим во все международные организации

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Данные о действиях Польши против беженцев будут направлены во все международные организации. Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Швед в интервью программе "Контуры" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Преступные действия, которые в настоящее время документируются правоохранительными органами Беларуси, совершены по прямому указанию либо с согласия политического руководства Польши. Кроме того, нами зафиксированы неоднократные публичные выступления ряда граждан Польши, в том числе должностных лиц, с призывами осуществить агрессию Польши в отношении Беларуси", - заявил Андрей Швед.

"Соответствующая информация о преступных действиях, совершенных высшими должностными лицами Польши, будет направлена для дачи правовой оценки во все международные организации", - подчеркнул генпрокурор.-0-