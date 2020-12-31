Шведская полиция остановила на границе с Данией почти 450 граждан Германии

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотни немцев, планировавших встретить Новый год в Швеции, были остановлены на датско-шведской границе и отправлены назад на родину, сообщает ТАСС.

Во въезде было отказано почти 450 гражданам Германии. Швеция фактически закрыла границу с Данией 22 декабря из-за опасения распространения новой мутации коронавируса. Причем речь идет только о путешествующих через границу с этой страной, поездки напрямую из Германии в Швецию разрешены.

"Печально, что люди, проделавшие далекий путь, вынуждены были повернуть обратно на границе, где осуществляется 100-процентный контроль въезжающих, где для въезда необходимы особые основания", - отметили в шведских правоохранительных органах. Там посоветовали немцам путешествовать не через Данию.-0-