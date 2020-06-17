Швейцария переживает наихудшее падение экономики с 1975 года

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. По оценкам правительства Швейцарии, страна из-за пандемии коронавируса переживает наихудшее падение экономики с 1975 года, сообщает издание Swissinfo.

Как объявил государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии, ВВП страны в 2020 году сократится на 6,2%, безработица может вырасти до 3,8%.

Постепенное восстановление экономики ожидается во второй половине текущего года, а в 2021-м рост ВВП может составить 4,9%. Однако реализация данного прогноза будет зависеть от ряда факторов, в частности второй волны пандемии и введения очередных ограничительных мер.

По оценкам специалистов, экономика Швейцарии может потерять более $100 млрд из-за последствий пандемии коронавируса.

"Падение экономики будет таким же глубоким, как и в середине 1970-х годов. При самом оптимистичном прогнозе экономика вернется на докризисный уровень только к 2022 году", - отмечает экономист Рональд Индерганд.-0-