Швейцария решила не ограничивать миграцию

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство Евросоюза приветствует результаты общенационального референдума в Швейцарии, на котором, среди прочего, более 60% граждан отклонили инициативу ограничить трудовую миграцию из стран ЕС. Об этом сообщает Euronews.

Вопрос ограничения трудовой миграции из стран ЕС выдвинула консервативная Народная партия, против резко выступило правительство конфедерации.

"Голосование подтвердило основы наших отношений: взаимную свободу передвижения, жизни и работы в Швейцарии и Европейском союзе, - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. - Я считаю этот результат позитивным сигналом для дальнейшего укрепления и углубления наших отношений".

Представители Швейцарской народной партии заявляли, что стране необходимо вернуть право самостоятельно решать вопросы трудовой миграции: пускать только тех, кого власти сочтут необходимым, при этом должна снизиться нагрузка на социальные службы.

В правительстве же предупредили, что Брюссель на такое может ответить разрывом других документов о двусторонних отношениях, и дело может закончиться тяжелым ударом по швейцарской экономике.

"Мы защищаем свои ценности, - подчеркнул председатель Швейцарской народной партии Марко Кьеза. - Иммиграция всегда будет проблемой для Швейцарии. Мы не хотим, чтобы в Швейцарии жили 10 млн человек".

Сейчас в Швейцарии живут около 8,5 млн человек, из них 1,5 млн - граждане других стран Европы. Ежегодная иммиграция из ЕС составляет около 30 тыс. человек.-0-