Швейцария с 15 июня открывает границы со странами ЕС, ЕАСТ и Великобританией

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Швейцария с 15 июня снимет действовавшие с середины марта в условиях пандемии коронавируса ограничения на пересечение границы со странами Европейского союза (ЕС), Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) и Великобритании. Об этом объявило в пятницу правительство страны - Федеральный совет, сообщает ТАСС.

Первоначально предполагалось, что 15 июня границы будут открыты на взаимной основе только с соседними Австрией, Германией и Францией, однако теперь в Берне решили расширить список.

Министр юстиции и полиции Швейцарии Карин Келлер-Суттер проинформировала в пятницу Федеральный совет о том, что возглавляемое ею министерство "наметило снять 15 июня действующие ограничения на въезд для государств - членов ЕС и ЕАСТ, а также для Великобритании", говорится в сообщении правительства. Подчеркивается, что это решение было принято "ввиду нынешней эпидемиологической ситуации".

Ограничения на въезд были введены в марте. С 16 мая они были смягчены в отношении Австрии и Германии. По состоянию на 5 июня, в Швейцарии было зарегистрировано 30 936 случаев заражения коронавирусом, умерли 1 660 человек. В стране на протяжении ряда недель сохраняется низкий уровень заболеваемости с ежедневным приростом около двух десятков новых случаев. Заболеваемость значительно снизилась с начала апреля, когда ежедневно заражались более тысячи человек.

С начала апреля уменьшилось также число ежедневных летальных исходов, хотя этот процесс идет неравномерно. За минувшие сутки никто не умер, днем ранее также не было умерших. В целом уровень смертности от последствий коронавируса составляет сейчас 19 случаев на 100 тыс. жителей. Внутри Швейцарии с 27 апреля осуществляется поэтапное смягчение ограничений, введенных в связи с пандемией. Возобновились приостановленные в середине марта занятия в средней школе, открылись музеи, магазины, рестораны и парикмахерские. С 6 июня в аудитории вернутся студенты вузов и учащиеся профессионально-технических школ, откроются кинотеатры, зоопарки и бассейны.-0-