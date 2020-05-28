Швейцария в июне значительно смягчит карантинные ограничения

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Швейцарии заявило, что в июне будут значительно ослаблены ограничительные меры, связанные с пандемией COVID-19. В частности, будут разрешены массовые мероприятия и откроются границы с соседними странами, сообщает Reuters.

Так, с 6 июня в Швейцарии вновь откроют двери кинотеатры, театры и концертные залы, заработают летние лагеря для детей - при этом везде будет действовать ограничение посетителей до 300 человек. 24 июня правительство страны рассмотрит возможность снятия запрета на мероприятия с участием до 1 тыс. человек. Также с 6 июня снова заработают кемпинги, бассейны и развлекательные центры - такие как веревочные и альпинистские парки. Казино, зоопарки, ботанические сады, парки аттракционов и оздоровительные центры также откроются с 6 июня.

С 8 июля будет возобновлен чемпионат Швейцарии по футболу (Швейцарская Суперлига). Зрители пока не смогут присутствовать на матчах.

Не имеющая выхода к морю альпийская республика подтвердила планы открыть свои границы с Францией, Германией и Австрией 15 июня. При этом граница с Италией, где заболеваемость COVID-19 была одной из самых высоких в мире, пока останется закрытой. Въезд в Швейцарию для граждан стран за пределами Шенгенской зоны станет возможен не ранее середины июля.

"Мы должны по-прежнему сохранять осторожность, однако, я думаю, ситуация в стране находится под контролем", - заявил журналистам министр здравоохранения Швейцарии Ален Берсе. Он подчеркнул, что людям необходимо продолжать придерживаться социального дистанцирования. Министр также заявил, что чрезвычайное положение, введенное на территории Швейцарии 16 марта, официально закончится 19 июня.

Как сообщает швейцарское издание The Local, правительство рекомендует компаниям по возможности оставлять сотрудников на дистанционной работе. Также гражданам рекомендуется не пользоваться общественным транспортом в часы пик. Что касается требования по ношению защитных масок, то оно стало более лояльным. "Мы полагаемся на личную ответственность населения", - заявила президент страны Симонетта Соммаруга.

По последним данным, в Швейцарии подтверждено более 30 тыс. случаев COVID-19, с момента вспышки скончались 1649 человек.-0-