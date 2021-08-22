Швейцарский профессор прогнозирует появление новых опасных вариантов коронавируса

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученый-иммунолог, профессор Федеральной политехнической школы Цюриха (ETH Zurich) Саи Редди прогнозирует появление новых вариантов коронавируса, которые, обладая высоким уровнем заразности, будут способны избегать воздействия на них антител. Его исследование приводит ТАСС.







Он назвал "неизбежной" соответствующую мутацию штаммов "бета", "гамма" и "дельта" SARS-CoV-2, что может значительно осложнить борьбу с пандемией в 2022 году.

Как пояснил Редди, штамм "бета", обнаруженный в августе прошлого года в ЮАР, и штамм "гамма", который впервые был выявлен в сентябре в Бразилии, "развили мутации, благодаря которым могут частично избегать воздействия антител". Что касается дельта-варианта, то он "является гораздо более заразным, но до настоящего времени не сформировал" таких мутаций. Ученый заявил, что считает "неизбежным" следующий этап мутации: "бета" и "гамма" "станут более заразными, а "дельта" разовьет способность избегать". "Это станет большой проблемой будущего года", - констатировал иммунолог, добавив, что ситуация в 2022 году "может быть еще хуже", чем сейчас. "Если такой вариант коронавируса появится, то мы должны обнаружить его как можно раньше, а создатели вакцин должны будут быстро их адаптировать", - сказал Редди.

Отвечая на вопрос о том, чего ожидать от пандемии коронавируса предстоящей осенью и зимой, профессор заявил, что "это будут трудные шесть месяцев", поскольку контролировать дельта-штамм пока что невозможно, и уровень вакцинации еще недостаточно высок. По его словам, "если существенно не повысить уровень вакцинации, то число случаев и госпитализаций вырастет по меньшей мере так же, как в прошлом году". Как считает ученый, если бы сейчас в Швейцарии не было нынешнего охвата населения вакцинацией, превышающего 50%, то "это было бы катастрофическое лето - как в Индии или Бразилии".

По мнению Редди, SARS-CoV-2 обосновался среди людей "надолго". "Вероятно, это продлится годы, и, возможно, до конца нашей жизни", - спрогнозировал он. Ученый подчеркнул, что вариант "дельта" настолько силен, что любой невакцинированный человек при контакте с ним "может стать сверхраспространителем" инфекции. В частности, это относится к детям до 12 лет, которые на настоящий момент в Швейцарии не подлежат вакцинации. Как только будут получены данные о том, что для этой возрастной группы прививки безопасны, "следует начать массовую кампанию вакцинации", считает иммунолог.-0-